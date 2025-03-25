Кинолог рассказал о последствиях подкармливания бездомных собак

Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России наказания за подкармливание бездомных собак и рассказал о рисках, которые возникают в результате таких действий со стороны людей.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект. Согласно тексту документа, «физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации. Кроме того, парламентарии в других поправках предлагают разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу, а также другим животным, добавить к общим требованиям по содержанию питомцев обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками.

Бродячие собаки существуют за счет кормовой базы, которая создается или искусственным, или естественным путем. Естественная кормовая база – это другие животные, которых собаки убивают в природной среде, а также человек, которого они тоже могут съесть. Искусственная кормовая база бродячих собак – это различные свалки, помойки, места вывоза пищевых отходов, а также все то, чем их в самых разных ситуациях подкармливают считающие себя сердобольными и гуманными люди. Зачастую животных подкармливают возле различных гаражей, строек и некоторых магазинов. Кроме того, часто их подкармливают во время следования по какому-то маршруту, например, на автомобильных трассах, на стоянках и так далее. Константин Карапетьянц Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век»

Регулярное подкармливание бездомных собак вызывает у них привыкание, подчеркнул специалист.

«Это, помимо прочего, привыкание к зоне обитания, которое ведет к охране этой зоны собаками. Поэтому если собака привыкла получать что-то возле железнодорожной платформы, где часто проходят люди, то она будет их ждать. А потом она начнет охранять это место. И она не пустит чужаков на свою территорию – на ту территорию, где она кормится. При этом на первых порах бродячая собака не будет пускать туда других животных, а затем не пустит даже людей, которые лояльно к ней относятся. Так что подкармливание – это очень плохо, этого делать нельзя. Сегодня вы подкармливаете бродячую собаку, завтра вы переедете в другое место, а животное останется. Где здесь гуманность? Ее здесь нет. Все это приводит лишь к тому, что мы видим на наших улицах стаи бродячих собак, представляющих опасность для людей, а также стимулируем их размножение», - сказал он.

Карапетьянц также высказался о важности проведения разъяснительной работы с людьми, подкармливающими бездомных животных.

«Штрафы – это полумеры. Люди будут выходить ночью и по-тихому что-то подбрасывать животным, чтобы их не увидели. Если человек не понимает, что кормить бродячих собак нельзя, то он будет продолжать это делать. Поэтому таким людям нужно чаще говорить, что они вредят, а не помогают. Многие этого сейчас просто не понимают», - заключил кинолог.

Ранее в Краснодарском крае трое подростков оказались в отделении травматологии после нападения стаи собак.