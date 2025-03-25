Михалков обратился к Трампу с предупреждением о Зеленском

Режиссер Никита Михалков предостерег президента США Дональда Трампа от заключения соглашения по редкоземельным металлам с Владимиром Зеленским, напомнив об «исчезающих чернилах». Его слова приводит «Царьград».

В феврале появилась информация, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по украинским ресурсам. Рамочное соглашение должно было быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 28 февраля. Но визит украинского политика в Белый дом закончился публичным скандалом, и подписание документа было отложено.

11 марта США и Украина согласовали сделку по полезным ископаемым на уровне министерств финансов. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страны условились заключить соглашение «как можно быстрее».

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По словам Никиты Михалкова, попытки американского лидера вести переговоры с Владимиром Зеленским вызывают у него недоумение, как и желание подписать с ним соглашение.

«Зеленский - никто. Он не является президентом страны, он нелегитимен как президент с 20 мая 2024 года. Поэтому это все равно, что подписывать соглашение исчезающими чернилами. Вдруг раз - а там уже и нет ничего. (…) И потом в Киеве просто скажут: а такой человек, мол, не был у нас президентом в то время», - заявил он в эфире программы «Бесогон».

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране. В свою очередь президент США Дональд Трамп обратил внимание на необходимость проведения выборов на Украине из-за крайне низкого рейтинга властей.