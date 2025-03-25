Умерла актриса Ольга Лысенко

22 марта в возрасте 83 лет ушла из жизни советская российская актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Ольга Лысенко. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе профобъединения.

Ольга Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия Лысенко. В 1965-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1966 года - актриса Театра-студии киноактера.

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Экранный дебют - 1958 год, фильмография - порядка сорока проектов: "Зеленый фургон" 1959-го, "Таврия", "Я купил папу" (Тоня Одинцова, главная женская роль), "Проверено - мин нет" (радистка Ольга), "Снегурочка" Кадочникова, "Сыновья уходят в бой", "Осенний подарок фей", "Черный замок Ольшанский", "Красный цвет папоротника".