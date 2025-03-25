«Афиша» рассказала, как собрать команду мечты для создания ярких событий

Формула легендарного Пикника: ценность каждого сотрудника, ответственность, доверительные коммуникации, внимание к деталям и стремление к общему результату

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23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге состоялась конференция городского образовательного проекта PRO.event, организованная при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь. На мероприятии собрались студенты профильных вузов, для которых PRO.event стал площадкой обмена опытом и идеями с профессионалами индустрии.

Event-директор компании «Афиша» Яков Трахман выступил с лекцией «Сила команды на Пикнике Афиши: как управлять коллективом, чтобы создавать незабываемые события». Спикер рассказал о том, как команда справилась с задачей организации фестиваля после пятилетнего перерыва, собрав несколько десятков артистов на двухдневном музыкальном мероприятии в Москве и Санкт-Петербурге.

Яков Трахман, event-директор компании «Афиша»:

«При создании команды мечты всегда стоит начинать со структуры – ставить понятные задачи, расписывать зоны ответственности, определять принципы общения как внутри коллектива, так и с внешними партнерами, подрядчиками. Когда каждый участник понимает свою ценность, объём работ и обязанности, легче двигаться к общей цели. Необходимо обсуждать, какие проблемы стоят перед командой, и вместе пытаться их решить. Ведь когда мы идём в одном направлении, мы не просто команда, а настоящая семья, в которой доверие и поддержка имеют ключевое значение».

Участники мероприятия получили ценные знания и практические советы, которые помогут им в организации собственных проектов и развитии карьеры в сфере event-менеджмента.

PRO.event – образовательный проект при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь, направленный на повышение уровня организаторских навыков и объединение единомышленников отрасли для студентов вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.