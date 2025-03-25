Симоньян прокомментировала гибель российских журналистов от обстрела ВСУ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала гибель российских журналистов в ЛНР. В своем Telegram-канале она высказала соболезнования их коллегам и родным.

Вечером 24 марта «Известия» сообщили о гибели корреспондента Александра Федорчака в зоне спецоперации в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).Позднее телеканал «Звезда» заявил, что также погибли оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Голдин выжил, однако получил тяжелое ранение.

«Вчера ВСУ ударили "Хаймарсами" по ЛНР. Ровно по машине с российскими журналистами. <…> Светлая память погибшим, соболезнования их коллегам и родным. Скорейшего выздоровления Никите», — написала Симоньян о ситуации.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела поселка Михайловка в ЛНР со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе трое представителей СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело.