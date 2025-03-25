Мария Миронова появилась в разгар процедуры отпевания Ларисы Голубкиной, которая проходит в Храме Святителя Николая на Трех горах. Внутри уже находится дочь Голубкиной Мария. Что касается ее сестры Марии Мироновой, она пришла с некоторым опозданием. На ней серое пальто, платок и затемненные очки.

Журналисты кинулись к артистке, сбивая с ног, но Мария сказала, что она не готова сейчас что-либо говорить. Тем более она уже опоздала к началу.

"Давайте зайдем в церковь, сначала пройдет отпевание", – предложила Мария.

Затем актриса стремительно забежала внутрь, а охрана плотно закрыла за ней дверь. Журналистов для съемки внутрь церкви не пускают по решению семьи.