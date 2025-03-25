В Москве завершилось прощание с актрисой Голубкиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной завершилась в храме Святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, прощание с актрисой собрало ее близких, друзей и коллег. Среди присутствующих были телеведущий Андрей Малахов, искусствовед Наталья Соплова, режиссер Московского театра оперетты, заслуженная артистка РФ Татьяна Константинова, чета Стриженовых и другие представители творческой интеллигенции.

У входа в храм установили портрет Голубкиной, обрамленный траурной лентой. Траурные венки были направлены Центральным академическим театром Российской армии, Союзом кинематографистов России, а также ведущим Малаховым и другими деятелями культуры.

Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Ее не стало 22 марта 2025 года. В 2014 году у нее диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающийся вид рака крови. В последние месяцы жизни она страдала от сильных болей и не вставала с постели.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть актрисы огромной потерей для театра и кино. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Голубкиной.