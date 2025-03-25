Названа причина смерти известного телеведущего

Ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности. Причину его смерти назвало Shot в Telegram-канале.

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Отмечается, что у Цивилева также были диагностированы сахарный диабет и болезни сердца. По данным издания, 24 марта примерно в 16 часов ведущего обнаружили в его квартире на Пятницком шоссе в Москве.

Умер ведущий популярной программы 90-х

Mash при этом сообщает, что врачи приехали к Цивилеву в квартиру, но не смогли ему помочь.