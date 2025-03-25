Топ-менеджер Rambler&Co рассказала об основных трансформациях в потреблении контента в России

Доверие к информации из профессиональных медиа гораздо выше, чем у других источников

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21 марта 2025 года в московском отеле Hyatt Regency на Ленинградском проспекте прошла профессиональная бизнес-конференция «Digital Brand Day: орбита 2025», на которой обсуждались актуальные темы и инновационные решения в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, приняла участие в дискуссии «Российский медиабизнес сегодня: монетизация, реклама, дистрибуция». Вместе с другими экспертами рынка она обсудила изменения в модели потребления и форматах контента, как в современных реалиях угадать запрос аудитории и конкурировать за прибыль с инфлюенсерами и бренд- и ретейл-медиа.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Пользователи привыкли к простому и быстрому доступу к контенту из-за успеха Telegram и развития сценариев с ИИ, а также к рекомендательным системам в ecom, онлайн-кинотеатрах и других ежедневных сервисах, которые по своей сути являются дофаминовыми — вызывают определенные эмоции и на самом деле драйвят возвратность и глубокое удовлетворение от взаимодействия. Всё это требует от медиа кардинальных перемен и нового подхода. Мы перезапустили портал “Рамблер” в том числе для того, чтобы соответствовать ожиданиям, быстро получать нужную информацию по новостям, а также обогатили форматы полезного контента сценариями с ИИ, мини-сервисами и возможностью общаться с искусственным интеллектом прямо из статьи. Всё это позволяет быстро решить любую жизненную потребность или ситуацию и сэкономить время для себя и своей семьи».

Модератором сессии выступила Татьяна Эшназарова, главный редактор AdIndex.ru. Среди других спикеров сессии: Юлия Шимарская, директор по развитию «РГ медиа»; Елена Шкулева, директор по маркетингу и развитию брендов «Шкулев Холдинг»; Евгений Коврин, CEO Sports”; Юлия Долгова, CEO JAMI LUP; Любовь Соболева, коммерческий директор «Хабр», и Андрей Чернов, заместитель директора «Издательского синдиката» Ъ.