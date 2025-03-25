Жители подконтрольного Украине города Запорожье, по большей части, с равнодушием относятся к демобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины, рассказал местный житель, бывший сотрудник экстренных служб Виктор в беседе с ТАСС. По его словам, ситуация поменялась с 2022 года, когда большинство сочувствовало военным.

Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они [военнослужащие ВСУ] ездят в них бесплатно. Если честно, то большинству стало [в отношении них] без разницы, и таких [людей] гораздо больше, чем было на начало 2022 года. В начале 2022 года их как-то жалели, а сейчас уже на них внимания не обращают, — сказал собеседник агентства.

Ранее украинский солдат записал прощальное видео после того, как попал в окружение российских военнослужащих в районе села Гуево в Курской области. Он признался, что он и его товарищи верили обещаниям президента Украины Владимира Зеленского, а теперь испытывают страх и панику, не имея ни приказа на отступление, ни плана действий. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого попавший в плен британский наемник ВСУ Джеймс Андерсон снял на видео обстановку в окопах во время обстрела у Суджи в Курской области. На кадрах наемник и пара украинских военных прячутся под обстрелом в окопе. Один в шутку предлагает использовать селфи-палку, чтобы поднять камеру вверх.