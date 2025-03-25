Участник программы "Время героев" стал главой района в Оренбургской области

Депутаты Новосергиевского района Оренбургской области единогласно избрали Героя России, участника президентской программы "Время героев" Нурсултана Муссагалеева на пост главы района.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Это взвешенное решение Нурсултана Муссагалеева, который решил применить свои знания, навыки на благо родного района. У него действительно бесценный опыт на СВО, он знает, как справляться с поставленными задачами и эффективно настроить работу. Уверен, что новый глава приложит все свои усилия, компетенции и сделает все необходимое для развития территории", - приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера.

Нурсултан Муссагалеев родился в поселке Плодородном Новосергиевского района Оренбургской области в 1997 году. В 2021 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За выполнение боевых задач в зоне СВО Муссагалеев удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден тремя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. С мая 2024 года является участником президентской программы "Время героев", до избрания главой Новосергиевского района работал исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.