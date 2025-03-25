В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных. Рабочая группа по доработке законодательства одобрила поправки, согласно которым регионы смогут усыплять отловленных животных, если они представляют угрозу.

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Также предлагается запретить гражданам препятствовать отлову, забирать животных на время отлова или выпускать их обратно.

Депутаты разработали поправку в КоАП, вводящую штрафы за воспрепятствование отлову и для юридических лиц, не вызывающих службы отлова на своей территории. Размер штрафов еще не установлен, но ожидается, что они будут достаточно высокими, чтобы предотвратить нарушение закона, передает РБК.

Ранее рабочая группа Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными одобрила ряд поправок, которые расширяют возможности регионов по усыплению отловленных животных.

Депутаты Госдумы готовят инициативу, в рамках которой бездомных собак запретят выпускать обратно на улицу и, напротив, разрешат их усыплять. Эвтаназию уличных псов легализовали уже в 15 субъектах, еще в двух такие поправки вскоре вступят в силу.