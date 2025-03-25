Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), и Евгений Цыганов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года