Борисов, Цыганов, Снигирь — кто получил «Нику-2025»

Газета.Ru
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Актеры Евгений Цыганов (слева) и Юрий Борисов, получившие награду в номинации «Лучшая мужская роль», на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актеры Евгений Цыганов (слева) и Юрий Борисов, получившие награду в номинации «Лучшая мужская роль», на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Олег Савцов, режиссеры Анна Матисон и Алексей Учитель (справа) перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Олег Савцов, режиссеры Анна Матисон и Алексей Учитель (справа) перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер, оператор Батыр Моргачев перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер, оператор Батыр Моргачев перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актеры и супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актеры и супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Марк-Малик Мурашкин на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Марк-Малик Мурашкин на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Юрий Борисов с супругой Анной перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Юрий Борисов с супругой Анной перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Ксения Трейстер и Александр Зарядин перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актеры Ксения Трейстер и Александр Зарядин перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Алексей Фатеев с супругой перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Алексей Фатеев с супругой перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актриса Мария Лисовая перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актриса Мария Лисовая перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кинооператор Юрий Клименко (в центре) на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Кинооператор Юрий Клименко (в центре) на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Александр Стекольников (справа) перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Александр Стекольников (справа) перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Александр Головин (справа) перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Александр Головин (справа) перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
38-я церемония вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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38-я церемония вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актер Юрий Борисов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Кончится лето»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актер Юрий Борисов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Кончится лето»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участники съемочной группы, получившие награду в номинации «Лучший игровой фильм» (фильм «Мастер и Маргарита»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Участники съемочной группы, получившие награду в номинации «Лучший игровой фильм» (фильм «Мастер и Маргарита»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), и Евгений Цыганов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), и Евгений Цыганов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), на церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Художник по костюмам Ульяна Полянская, получившая награду в номинации «Лучший художник по костюмам» (фильм «Мастер и Маргарита»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Художник по костюмам Ульяна Полянская, получившая награду в номинации «Лучший художник по костюмам» (фильм «Мастер и Маргарита»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Монтажер Иван Лебедев, получивший награду в номинации «Лучший монтаж фильма» (фильм «Кончится лето»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Монтажер Иван Лебедев, получивший награду в номинации «Лучший монтаж фильма» (фильм «Кончится лето»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит, получивший награду в номинации «Лучший анимационный фильм» за фильм «Лунтик. Возвращение домой», на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит, получивший награду в номинации «Лучший анимационный фильм» за фильм «Лунтик. Возвращение домой», на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года
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Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль» (фильм «Мастер и Маргарита»), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника» в театре «Маска» в Москве, 24 марта 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Церемония вручения премии «Ника» состоялась в понедельник, 24 марта, на сцене московского театра «Маска».

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина получил премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» в категории «Лучший игровой фильм». Исполнители главных ролей — Юлия Снигирь и Евгений Цыганов — также были отмечены наградами в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» соответственно.

В категории «Лучшая мужская роль» жюри присудило премию сразу двум актерам. Вместе с Цыгановым награду получил Юра Борисов — за работу в фильме «Кончится лето».

В номинациях за роли второго плана посмертно награждены Роман Мадянов («Любовь Советского Союза») и Евгения Добровольская («Хуже всех»). Мадянов скончался в сентябре 2024 года в возрасте 62 лет. По информации СМИ, причиной смерти стал рак легких. Добровольская умерла в январе 2025 года, ей было 60 лет. В СМИ сообщалось, что возможной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность или онкологическое заболевание.

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25-го числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна «Ника», — сказал сын актера, Роман Мадянов, принимая награду.

Продюсер фильма «Хуже всех» Федор Попов, получая приз за Добровольскую, отметил: «Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса».

Лучшим сериалом был признан «Плевако», лучшим анимационным фильмом — «Лунтик. Возвращение домой», а в категории «Лучший неигровой фильм» победила картина «Лексо».

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Лауреаты определяются по результатам тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Приз представляет собой статуэтку в виде крылатой богини Ники. Основатель и художественный руководитель премии — Юлий Гусман.