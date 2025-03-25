Актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию из-за потери работы

35-летний актер Олег Буганов оказался в реанимации на фоне стресса из-за потери работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

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По информации канала, 21 марта артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Буганов ощутил слабость, у него началась рвота с кровью. Медики приняли решение отвезти пациента в реанимацию.

Докторам актер пожаловался, что уже долгое время сидит без работы. В результате у артиста началась депрессия.

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Буганов окончил Государственную академию славянской культуры (ГАСК). Как актер кино дебютировал в фильме «Сволочи» — картине о диверсионной группе бойцов-смертников из подростков во времена Второй мировой войны. Также снимался в сериалах «Голоса», «Погоня за тенью» и «Метод Лавровой».