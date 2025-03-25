На юге европейской части России до конца марта ожидаются температуры на 6-7℃ вышел климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В начале недели ночные температуры в Краснодарском крае и Ставрополье будут отрицательными, но дневные температуры будут существенно повышаться. К концу месяца температура будет +20-25℃, рассказал метеоролог.

«К концу недели значения температуры будут превышать норму на шесть — семь градусов, это майская погода», — сказал он, отметив, что существенных осадков не прогнозируется.

Заметное повышение температуры произойдет и на севере европейской России, подчеркнул синоптик. К выходным показатель повысится примерно на 3-4℃. В Санкт-Петербурге в конце недели ожидается температура в районе +10-12℃, добавил Вильфанд.

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