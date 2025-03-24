В МВД рассказали, могут ли мошенники применить дипфейки для кражи денег с банковских счетов

Мошенники не могут применить дипфейки для кражи денег с банковских счетов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

Там указали, что злоумышленники в основном используют дипфейки для атаки в отношении физлиц. В частности, они генерируют видео и аудиофайлы с целью выстраивания вектора атаки в схемах «фейк босс» или в рассылках, осуществляемых после получения неправомерного доступа к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах.

При этом в МВД заверили, что такую схему невозможно применить для кражи денег с банковских счетов. Это не дадут им сделать три уровня защиты, которые позволяют «достоверно подтвердить личность человека и пресечь мошеннические действия», пояснили в пресс-службе Центра биометрических технологий.