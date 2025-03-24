На юг Камчатки обрушился мощный циклон

Очередная непогода вновь накрыла Дальний Восток. В этот раз охотоморский циклон, который принес сильнейший снегопад, обрушился на юг Камчатки. Больше всего пострадали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизовский район.

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Первые тревожные сообщения поступили в региональный главк МЧС России еще в ночь с 23 на 24 марта. Спасатели пришли на помощь автолюбителям, застрявшим в метель в районе Лавовой пади у подножия Авачинского вулкана. Сотрудники ведомства на высокопроходимой технике добрались до автолюбителей и эвакуировали двух женщин и ребенка. Мужчины же отказались покидать место происшествия и остались ждать друзей, чтобы вытащить автомобили из сугробов. Кроме того, в столице региона с Петровской сопки сошла лавина на дорогу по улице Набережная. Людей и машин в зоне схода снежных масс не было, никто не пострадал.

Утром 24 марта из-за непрекращающегося снега власти краевой столицы ввели ряд ограничений. Госслужащие и работники соцсферы ушли на дистанционный режим.

"Отменены занятия во всех дошкольных учреждениях. Будут работать дежурные группы. Напоминаем, что в школах сейчас каникулы, а занятия в вузах также отменены", - подчеркнули в региональном правительстве.

Больше всего от циклона на утро 24 марта пострадал Елизовский район - в поселке Пионерский выпало 32 миллиметра осадков. А на столицу края за сутки обрушилось более 60% месячной нормы. Всего в краевом центре работали около 50 единиц техники, на дорогах регионального и федерального значения - около 70. Зато общественный транспорт встал "на прикол". Чтобы хоть как-то облегчить жизнь камчатцев, на дороги Петропавловска выпустили десять машин высокой проходимости. Вахтовки ходили по пяти маршрутам и забирали пешеходов.