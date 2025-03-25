В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

Депутаты Госдумы предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами, передает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

© Вечерняя Москва

Согласно тексту документа, «физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, парламентарии в других поправках предлагают разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу, а также другим животным,добавить к общим требованиям по содержанию питомцев обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками.

Ранее группа депутатов предложила исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом регионы должны получить полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. При его истечении животное должно быть умерщвлено гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. Сейчас такие меры применяются при выявлении у животного неизлечимой болезни или травмы, приносящей ему страдания.

Еще одной поправкой депутаты предлагают установить, что отлову подлежат все животные без владельцев. Хозяин должен сообщить о пропаже своего питомца в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе будет считаться, что это «умышленное незаконное избавление.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Документ направлен на отзыв в регионы.