Госдума предложила расширить основания для усыпления бездомных животных

Рабочая группа Госдумы по доработке законодательства об обращении с бездомными животными одобрила ряд поправок, которые расширяют возможности регионов по усыплению отловленных животных. Об этом стало известно в понедельник, 24 марта.

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В частности, предлагается разрешить усыплять собак не только для прекращения «непереносимых физических страданий», как это прописано в действующем законе, но и в случаях, если животное представляет угрозу для человека, имущества или других животных. Кроме того, поправки предусматривают отлов всех животных без владельцев. Животных с бирками, содержащими информацию о владельцах, можно будет вернуть хозяевам, но только по их запросу.

Владельцы обязаны будут сообщать о пропаже животных в течение трех дней, в противном случае это будет расцениваться как факт выброса животного на улицу. Также предлагается запретить подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову. Запрет коснется и практики временного приюта бездомных животных гражданами во время отлова с последующим возвращением их на улицу.

Содержание бездомных животных вне приютов также будет запрещено, передает РБК.

Депутаты Госдумы готовят инициативу, в рамках которой бездомных собак запретят выпускать обратно на улицу и, напротив, разрешат их усыплять. Эвтаназию уличных псов легализовали уже в 15 субъектах, еще в двух такие поправки вскоре вступят в силу.