Никита Ефремов прокомментировал освобождение отца из колонии

Актер театра и кино, сын осужденного за гибель человека в ДТП актера Михаила Ефремова Никита прокомментировал освобождение отца из колонии, назвав это "сложным моментом для всех сторон".

Он также принес соболезнования родным и близким погибшего в ДТП Сергея Захарова.

"Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и бликзим", - написал он в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как в России отреагировали на условно-досрочное освобождение Ефремова

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение актера об УДО. Как сообщил ТАСС адвокат Ефремова Юрий Падалко, актер выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению 9 апреля.