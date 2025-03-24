Открылся прием заявок на премию Русского географического общества

Русское географическое общество (РГО) открыло прием заявок для претендентов на вручение особых наград организации. Как рассказали в РГО, в этот раз в конкурсе появятся новые номинации, а победители получат вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Подведение итогов премии запланировано на осень.

Пятая церемония вручения престижной награды состоится в год 180-летия общества — с ее помощью в РГО отмечают важнейшие достижения в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Как заявил Председатель Попечительского совета РГО и президент России Владимир Путин, «особая ценность Премии РГО в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большую общенациональную значимость, востребован в самых разных сферах жизни российского общества».

«За каждым проектом, за каждой экспедицией и историей, представленной на Премию РГО, стоят развитые, целеустремленные, стремящиеся к получению новых знаний люди. Они продвигают науку, открывают новые страницы нашей истории, исследуют, изучают, сохраняют. Именно из таких полезных, востребованных страной и людьми инициатив складывается успех государства», — добавил Президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Всего за все время существования конкурса было рассмотрено более 2 тысяч проектов, из которых более 30 были признаны достойными награды. Кроме того, премия РГО также отмечает личный вклад тех, кто изучает природы и культурное богатство России, занимается развитием туризма и сохранением окружающей среды. Например, в 2021 году среди победителей оказались авторы атласа пещер России, создатели проекта по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского, документальный фильм «Нерка. Рыба красная», а также инициатива по возрождению деревянных храмов Севера.

В 2025 году премия РГО будет включать в себя девять номинаций. Среди старых вернутся награды за лучшие научные, историко-культурные, образовательные, природоохранные и туристические проекты. Однако, появятся и новые номинации — «Лучший документальный фильм» и «Лучший фильм-путешествие». Кроме того, появятся отдельные награды за «Лучший детский проект» и «Лучший иностранный проект о России». В качестве призов в этих номинациях выступают сертификаты на участие в туре РГО.

Традиционно, принять участие в конкурсе могут граждане или организации из любой точки мира. Главное условие — заявляемая работа должна быть посвящена России.

Заявки на участие будут приниматься до 14 мая включительно, на сайте РГО.