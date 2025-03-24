Путин выразил соболезнования по случаю смерти Голубкиной

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ларисы Голубкиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Мария Андреевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной вашей мамы - Ларисы Ивановны Голубкиной. Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство актрисы снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь.