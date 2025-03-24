В Петербурге полицейские начали изымать электровелосипеды у курьеров

С 24 марта по 24 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят масштабные рейды, которые направлены на проверку курьеров, использующих электровелосипеды. Об этом сообщает 47news.

Отмечается, что рейды охватывают весь город и ключевые районы Ленобласти, включая Всеволожский, Выборгский и Гатчинский.

«Целью проверок является борьба с нелегальной миграцией. Давно не секрет, что иностранцы занимают серьезную долю в штатах служб доставки. У курьеров будут проверять документы, разрешения на работу и вместе с этим — навыки управления электровелосипедами и соблюдение правил дорожного движения», — говорится в тексте.

Также иностранцев намерены проверять на участие в экстремизме. В случае выявления нарушений у курьеров могут конфисковать электровелосипеды и отправить их на штрафстоянки.

Кроме того полицейские планируют осматривать склады и офисы компаний, которые занимаются доставкой. Это также будет включать в себя аудит компаний, предоставляющих услуги аутстаффинга.