Как в России отреагировали на условно-досрочное освобождение Ефремова

Никита Ефремов прокомментировал условно-досрочное освобождение (УДО) своего отца, актера Михаила Ефремова.

Соответсвующий пост размещен в его аккаунте Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

"Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон", – написал он.

Никита Ефремов добавил, что он не забыл о трагедии и погибшем Сергее Захарове. Он выразил соболезнования его родным и близким.

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Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Решение принял районный суд Белгородской области — в колонии этого региона Ефремов отбывал наказание в 7,5 лет заключения, за пьяное ДТП со смертельным исходом. На последнем слушании, где решался вопрос по УДО, представитель ФСИН отметил, что заключенный Ефремов работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Свои обязанности выполнял добросовестно. Было лишь одно злостное нарушение — у Ефремова нашли телефон, и несколько мелких нарушений — актер находился без разрешения на объекте, один раз у него не было нашивки на одежде. Также Ефремов участвовал в общественной и воспитательной жизни колонии, девять раз поощрялся администрацией и стал победителем всероссийского конкурса по роману Достоевского «Преступление и наказание» среди осужденных, получил ряд других наград, отметили в колонии. Сам Ефремов еще раз принес извинения, заявил, что раскаялся, принес соболезнования потерпевшим. Актер отметил, что возместил все исковые требования, и моральный ущерб. Также он заверил, что завязывает с алкоголем и не будет нарушать закон.

В итоге суд принял решение освободить Ефремова по УДО. Он успел отбыть 4,5 года, то есть больше половины срока, говорит адвокат Александр Забейда:

— Согласно статье 79-й Уголовного кодекса, лицо, осужденное к реальному лишению свободы за тяжкое преступление, вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение не ранее, чем по отбытии ½ назначенного срока наказания. И при рассмотрении этого вопроса суд учитывает очень большое количество параметров — здесь и отношение осужденного к содеянному, и его отношение к труду, и взыскания-поощрения, а также заключение администрации по вопросу целесообразности освобождения. Суд учитывает и то, возмещен ли причиненный вред полностью или частично, или не возмещен вовсе. На позицию суда могут влиять и мнение прокурора, и потерпевших. И если все эти обстоятельства, а также позиции сторон говорят о том, что осужденного можно освободить условно-досрочно, то почему бы суду не принять такое решение, тем более что оно не является чем-то из ряда вон выходящим.

— То есть в его конкретном случае это положительные отзывы, это то, что он отбыл более половины срока, назначенного ему, плюс компенсация ущерба.

— Да. То есть это формальные критерии, но есть еще неформальные критерии в виде позиции администрации исправительного учреждения, которая имеет тоже очень большое значение и позиции прокуратуры, и позиции потерпевших — то есть если никто не настаивает, чтобы ему продолжать находиться в местах лишения свободы. Наоборот, здесь было бы больше вопросов к решению суда, если бы суд его не освободил условно-досрочно при всех таких параметрах.

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Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы родственников погибшего 8 июня 2020 года в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера из Рязани Сергея Захарова, заявил, что его доверители давно простили Ефремова. Об этом сообщает aif.ru.

«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли», — подчеркнул юрист, отметив, что поддерживает связь с близкими Захарова.

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Актер Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения (УДО) не сможет управлять автомобилем три года, а в случае нарушения общественного порядка суд может отменить УДО. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова.

«После выхода Ефремова на свободу контроль за его поведением будет осуществляться уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства. В случае если будет установлено, что Ефремов совершил нарушение общественного порядка или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся не отбытой части наказания», - рассказал Хаминский.

Юрист напомнил, что помимо основного наказания Ефремова вдобавок лишили на три года права управлять автомобилем.

«Исходя из позиции прокуратуры, озвученной на суде, Ефремов видимо не будет освобожден от исполнения дополнительного вида наказания и не сможет управлять автомобилем еще три года», - отметил Хаминский, сообщает РИА «Новости».

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Актер Михаил Ефремов, вероятно, будет лечиться или отдыхать после того, как выйдет по удовлетворенному прошению об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко в беседе с URA.RU.

«Может быть, лечение, может быть, отдых <...> У него легкие тяжело больны», — отметил Юрий Падалко.

Он отметил, что актер сможет выйти только через 15 суток.

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Актер Михаил Горевой назвал освобождение актера Михаила Ефремова по УДО лучшим событием за последние несколько лет.

По его словам, это отличная новость. В беседе с NEWS.ru Горевой подчеркнул, что «ждет Мишку домой». Горевой рассказал, что следил за делом Ефремова и едва не расплакался от счастья, когда узнал новость об освобождении актера.

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Лидер группы «СерьГа», рок-музыкант Сергей Галанин прокомментировал новость о том, что актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение.

«Я думаю, что многие его поддерживали, потому что человек попал в беду, и все это же не со зла. Это всем понятно. Я очень рад, что мой товарищ будет на свободе, это здорово, это радует. Ему надо и здоровьем заняться, и творчеством. Ну и по детям, думаю, скучает, и по жене. Что касается востребованности, конечно, его будут приглашать. Он очень талантливый и необходимый во все времена. Главное ему немножко взять себя просто в руки после всего, что произошло. Он человек сильный и с этим справится. Я думаю, он, конечно, изменился за это время, это было серьезное испытание. Тут есть время и подумать, и, может быть, что-то поменять в себе. Поэтому мы увидим вроде бы и того же, но, с другой стороны, и другого Михаила Олеговича», - сказал Галанин.

Он сообщил, что вряд ли друзья будут праздновать выход Ефремова банкетом.

«Понятно, что специально никто никаких фуршетов и банкетов устраивать по этому поводу не собирается. Ну а так, конечно, обязательно увидимся, поговорим, да и песни какие-нибудь споем, песни в кругу друзей - это терапевтического свойства вещи», - рассказал он НСН.

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Сестра Михаила Ефремова вышла на связь после новости об условно-досрочном освобождении (УДО) актера из колонии. В беседе с изданием StarHit Анастасия Ефремова призналась, что «боится радоваться».

«Спасибо! Все равно боюсь радоваться, пока не увижу», — поделилась Анастасия Ефремова.

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Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, условно-досрочно освобожденный из колонии, вернется в кино и театр. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделился критик, историк кино Александр Шпагин.

«Безусловно, перспективы возвращения его (Ефремова – прим. Агентство «Москва») и в театр, и в кино есть. Его зрители, конечно, примут с распростертыми объятиями. И я думаю, что сейчас он находится не в самой плохой форме. У меня прогноз один: возвращение Ефремова в искусство состоится», – сказал Шпагин.

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