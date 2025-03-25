«Афиша» поднимает театральный занавес

В преддверии Всемирного дня театра (27 марта), приуроченного к популяризации театрального искусства, «Афиша» запустила рекламный ролик, который призывает зрителей вовремя вспоминать про отдых. Главным героем видео стал классический житель мегаполиса по фамилии Афишкин. Он настолько сильно погряз в работе, что разучился расслабляться. На помощь ему приходит билет в театр и вызволяет из монотонных будней.

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До 30 марта 2025 года пользователи «Афиши» могут выгодно приобрести билеты в лучшие театры почти 50 городов России со скидкой до 70%. В акции участвуют: театр «Глас», иммерсивный театр «Морфеус», театр «Событие», «Рыжий театр», театр «Практика», Московский Новый драматический театр, Московский театр кукол и многие другие. Полный список театров и расписание спектаклей указаны на официальном сайте «Афиши».

«Афиша» подготовила специальные тематические подборки, для того чтобы читателям проще было определиться с выбором интересных театральных постановок Москвы и Санкт-Петербурга: «Лучшие спектакли классических театров», «Топ спектаклей по классике» и «Спектакли с известными актерами».

«Афиша» не одна празднует Всемирный день театра, а вместе с партнёрами насыщает событие многогранной культурной программой. К акции присоединились компании из бьюти- и цветочного бизнеса, издательского и кондитерского дела.

Сеть пекарен и кондитерских буше в коллаборации с «Афишей» представили лимитированное пирожное – «Рикотти “Театральное”». Все элементы, словно акты в пьесе, дополняют друг друга, создавая идеальный баланс вкуса. В его основе – анасовое желе с кусочками фрукта и нотами игристого, мусс из сыра «Рикотта» с собственной сыроварни буше, взрывная карамель и шоколадный бисквит. Все желающие до конца марта могут насладиться в петербургских пекарнях буше специальным театральным десертом, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата «Афиши» на 15 тысяч рублей.

На сайте Эксмо появилась специальная подборка произведений, которые легли в основу легендарных театральных постановок. Кроме того, при покупке одной или нескольких книг из представленного списка, можно получить в подарок аудиокнигу и скидку от Afisha.ru на билеты в театр и на концерты.

27 и 28 марта «Афиша» и РИВ ГОШ приглашают в московский ТЦ «Охотный ряд» и петербургский ТД «Пассаж», окруженные знаковыми театрами двух столиц. Профессиональные визажисты с 13:00 до 21:00 будут бесплатно делать гостьям вечерние экспресс-макияжи, которые получится повторить самостоятельно даже за 15 минут между работой и волшебным вечером в театре.