Галанин сказал, каким Ефремов выйдет из тюрьмы

Лидер группы «СерьГа», рок-музыкант Сергей Галанин прокомментировал новость о том, что актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение.

«Я думаю, что многие его поддерживали, потому что человек попал в беду, и все это же не со зла. Это всем понятно. Я очень рад, что мой товарищ будет на свободе, это здорово, это радует. Ему надо и здоровьем заняться, и творчеством. Ну и по детям, думаю, скучает, и по жене. Что касается востребованности, конечно, его будут приглашать. Он очень талантливый и необходимый во все времена. Главное ему немножко взять себя просто в руки после всего, что произошло. Он человек сильный и с этим справится. Я думаю, он, конечно, изменился за это время, это было серьезное испытание. Тут есть время и подумать, и, может быть, что-то поменять в себе. Поэтому мы увидим вроде бы и того же, но, с другой стороны, и другого Михаила Олеговича», - сказал Галанин.

Он сообщил, что вряд ли друзья будут праздновать выход Ефремова банкетом.

«Понятно, что специально никто никаких фуршетов и банкетов устраивать по этому поводу не собирается. Ну а так, конечно, обязательно увидимся, поговорим, да и песни какие-нибудь споем, песни в кругу друзей - это терапевтического свойства вещи», - рассказал он НСН.

Ранее сообщалось, что актер останется в ИК-4 Белгородской области в звуковом формате. Его записали в качестве диктора для утренней зарядки в колонии.