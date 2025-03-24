«Должна рожать». Милонов высказался о выплатах беременным школьницам

В России беременным школьницам нужно не выплачивать деньги, а оказывать социальную поддержку, чтобы они не отказывались от рождения ребенка. Такое мнение ТВЦ высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по сто тысяч рублей. Он пояснил, что указ о выплатах связан с федеральным приказом Минтруда, но сейчас в области нет девочек, которым требуется такое пособие.

По мнению Милонова, не стоит беременным школьницам давать деньги, лучше «выдать для малыша питание, одежду, коляску».

«Если она беременная, то должна рожать», - приводит цитату Милонова ТВЦ.

Также парламентарий предложил создавать центры помощи для молодых мам, где им помогут справиться с трудностями. Девочки «сталкиваются со спектром вопросов, которые им неизвестны», уверен парламентарий.

«Государство к еще не родившемуся малышу должно относиться с таким же вниманием, как и к малышу, который уже увидел свет», - заявил Милонов.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из приоритетных для страны. Глава государства отметил, что в России уже действует ряд мер поддержки для улучшения демографической ситуации, в том числе и уникальное изобретение - материнский капитал.