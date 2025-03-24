«Должна рожать». Милонов высказался о выплатах беременным школьницам

Алиса Селезнёва

В России беременным школьницам нужно не выплачивать деньги, а оказывать социальную поддержку, чтобы они не отказывались от рождения ребенка. Такое мнение ТВЦ высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Должна рожать». Милонов высказался о выплатах беременным школьницам
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Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по сто тысяч рублей. Он пояснил, что указ о выплатах связан с федеральным приказом Минтруда, но сейчас в области нет девочек, которым требуется такое пособие.

По мнению Милонова, не стоит беременным школьницам давать деньги, лучше «выдать для малыша питание, одежду, коляску».

«Если она беременная, то должна рожать», - приводит цитату Милонова ТВЦ.

Также парламентарий предложил создавать центры помощи для молодых мам, где им помогут справиться с трудностями. Девочки «сталкиваются со спектром вопросов, которые им неизвестны», уверен парламентарий.

«Государство к еще не родившемуся малышу должно относиться с таким же вниманием, как и к малышу, который уже увидел свет», - заявил Милонов.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из приоритетных для страны. Глава государства отметил, что в России уже действует ряд мер поддержки для улучшения демографической ситуации, в том числе и уникальное изобретение - материнский капитал.