Весна на Неве реке: пятилетие фитнес-клуба Crocus Fitness Neva Towers

23 марта в Crocus Fitness Neva Towers в Москва-Сити состоялось мероприятие, посвященное пятилетию клуба. Название вечеринки «Весна на Неве» стало отражением духа Санкт-Петербурга: площадка с обустроенной сценой на воде напомнила гостям о великолепии разводных мостов Северной столицы.

© Пресс-служба

Международная сеть Crocus Fitness подготовила много сюрпризов: концерт артистов, презентацию новых площадок на территории клуба – залы для кроссфит-тренировок и сайкла, фуршет, розыгрыш приятных подарков и интерактивные развлечения. Гостей встречала инсталляция сцены из романа Достоевского «Преступление и наказание», а открыл праздничный вечер номер из балета «Лебединое озеро» от артистов Большого театра.

© Пресс-служба

Мероприятие посетили: владелец сети Эмин Агаларов, Инна Маликова, Наталья Бардо, Дина Аверина и Дмитрий Соловьев, Мария Янковская, ISTOKIYA, Никита Киоссе, Артем Кид, Мария Шурочкина, Игорь Цвирко, многие другие.

© Пресс-служба

«За годы развития сети Crocus Fitness мы не раз доказали, что спорт – это не просто занятие. Это стиль жизни, где забота о себе стоит на первом месте. Мы открываем новые клубы, растем и масштабируемся на международном уровне благодаря любви к своему делу и своим гостям. Спасибо, что выбираете Crocus Fitness! Мы продолжаем задавать высокую планку на мировом рынке фитнес-индустрии», – отметил Эмин Агаларов.

Для гостей выступили: группа «Фабрика», Эллаи, TONI, Маша Вебер, Торнике Квитатиани, DJ Miller. Ведущий вечера – Тимур Соловьев.

Партнеры мероприятия: компании R.A.W. LIFE, Л'Окситан, Sea Breeze Resort, Forte Village и Palazzo Fiuggi.

За пять лет премиальный фитнес-клуб, расположенный в самом сердце Москва-Сити, завоевал любовь множества поклонников здорового образа жизни. Crocus Fitness Neva Towers – это стильное дизайнерское пространство, тренерский пул с олимпийскими чемпионами, инновационное оборудование для интерактивного функционального тренинга, широкоформатная сайкл-студия, занятия Antigravity yoga и Pilates с оригинальным оборудованием Gratz и самые востребованные фитнес-услуги.

Crocus Fitness – сеть фитнес-клубов премиум-класса, основанная бизнесменом и музыкантом Эмином Агаларовым в 2017 году. Каждый проект Crocus Fitness – это чемпионский тренерский состав, новейшее инновационное оборудование, авторский подход к занятиям спортом и впечатляющий дизайн интерьера. На сегодняшний день сеть включает в себя десятки клубов в Москве и области, Сочи, Санкт-Петербурге, Баку а также проекты по франшизе.