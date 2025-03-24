Дугин раскрыл значение переговоров России и США в Эр-Рияде

Проходящие сегодня в Садовской Аравии переговоры России и США нужно оценивать как чисто «технический раунд», так как действительно принципиальные вопросы будут решаться на уровне лидеров двух стран. Такое мнение высказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин, пишет РИА Новости.

Переговоры делегаций России и США начались сегодня в Эр-Рияде. Россию на них представляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По словам сенатора, стороны обсуждают серьезнейшие проблемы.

«Мне представляется, что справедливо оценивать этот раунд переговоров как чисто технический. Все принципиальные вопросы решаются только на уровне согласования позиций между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», - отметил Александр Дугин.

Однако, по его словам, сам факт диалога между Москвой и Вашингтоном имеет очень большое значение, так как «столь масштабный вопрос, как прекращение войны между двумя сверхдержавами с ядерным оружием, требует серьезных проработок множества технических проблем».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что на сегодняшних переговорах в Эр-Рияде Россия и США в первую очередь будут обсуждать безопасность судоходства в Черном море.