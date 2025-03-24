Добровинский высказался об освобождении Ефремова

Адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что Михаил Ефремов «бросил пить». Адвокат заявил «Газете.ру», что не будет судить о том, исправился ли актер.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года адвокат Ефремова заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.

В феврале 2025-го СМИ сообщили, что актер, отбывающий наказание в белгородской колонии, подал ходатайство об УДО. Утверждалось, что в своем заявлении он сослался на состояние своего здоровья, исправную ежедневную работу и другие факторы. Двадцать четвертого марта в белгородском суде сообщили ТАСС, что прошение Ефремова было удовлетворено.

Добровинский, представлявший сторону потерпевших в деле Ефремова, не стал говорить о том, исправился ли актер. Он отметил, что не следил за жизнью Ефремова в заключении.

«Я надеюсь, что в колонии он бросил пить. Исправился он или не исправился, мне трудно судить», - подчеркнул адвокат.

По словам Добровинского, он сожалеет лишь об одном - что Ефремов и бывший адвокат Эльман Пашаев не находились в одной колонии. По мнению адвоката, «им было бы о чем поговорить» (первоначально Пашаев представлял интересы Ефремова).