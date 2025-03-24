Михаил Ефремов отреагировал на решение суда об УДО

Артист рассказал, чем займется сразу после выхода.

Актер Михаил Ефремов, получивший сегодня одобрение на условно-досрочное освобождение, поблагодарил суд за вынесенное решение. Как стало известно SHOT, свои первые дни на свободе 60-летний артист посвятит восстановлению здоровья.

Суд сохранил для Ефремова ряд ограничений: ежемесячная отметка в уголовно-исполнительной инспекции, запрет на смену места жительства, сохранение ранее введенного запрета на управление автомобилем.

По данным источников, освобождение ожидается 7 апреля. Сегодня Ефремов должен подписать судебное решение, после чего начнется 15-дневный срок для возможного обжалования вердикта. Первоочередной задачей для актёра станет лечение. В колонии Ефремов регулярно наблюдался у пульмонолога. В Москве он планирует сразу обратиться к врачам для продолжения терапии. О возвращении в профессию речи пока не идет — никаких договоренностей о съемках или театральных постановках у артиста нет. Напомним, Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения в 2020 году. За время заключения актёр неоднократно заявлял о полном отказе от алкоголя и осознании своей вины.