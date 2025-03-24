Останина призвала не подталкивать школьниц к беременности и родам

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что поощрять несовершеннолетних девушек к рождению детей в школьном возрасте не стоит. Она прокомментировала указ губернатора Орловской области, по которому беременные школьницы могут получить 100 тысяч рублей единовременно.

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— С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование, — пояснила Останина.

Останина отметила, что поддерживать беременных школьниц нужно, но специально мотивировать их становиться родителями в школе неправильно. Депутат также напомнила, что Орловская область уже предлагает финансовую поддержку за рождение детей.

Она подчеркнула в беседе с «Газетой.ру», что в указ следует внести поправку, подчеркнув, что такая мера «вынужденная, исключительная», а не мотивирующая.

До этого деньги по беременности получали только студентки колледжей и вузов. Теперь программа распространилась на школьниц и продлится до 2027 года.

Ранее правительство Тверской области приняло решение о выплатах беременным студенткам в размере 100 тысяч рублей. Новые меры поддержи предназначены для молодых семей. Теперь супруги в возрасте до 35 лет могут получить единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении второго или третьего ребенка.