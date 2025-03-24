Стало известно, что актер Ефремов планирует делать на свободе

Актер Михаил Ефремов, вероятно, будет лечиться или отдыхать после того, как выйдет по удовлетворенному прошению об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко в беседе с URA.RU.

«Может быть, лечение, может быть, отдых <...> У него легкие тяжело больны», — отметил Юрий Падалко. Он отметил, что актер сможет выйти только через 15 суток.

Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы

Ранее стало известно, что Ефремову одобрили прошение об УДО, он не сможет водить автомобиль и менять место жительства до окончания срока в 2027 году. Актера приговорили к исправительной колонии.