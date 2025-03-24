Подоляка опроверг слова Апачева о том, что он был с ним вместе в Судже

Российский политический эксперт Юрий Подоляка опроверг заявления рэпера Акима Апачева о том, что он они вместе посещали город Суджа в Курской области. Сделал он это на почве скандала с обсценной лексикой.

«Сегодня утром узнал, что, оказывается, я был рядом с Акимом Апачевыв в Судже, когда он делал свои оскорбительные надписи. Я не знаю, зачем он это выдумывает, но, видимо, возле него нет рядом хорошего друга, который может дать ему хороший совет», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Напомним — 23 марта Апачев опубликовал в социальных сетях фотографии из Суджи, на которых он запечатлен рисующим нецензурное послание украинским военнослужащим на одном из домов. Несмотря на патриотическую ориентацию рэпера, его поступок вызвал осуждение со стороны общественности. Подоляка был в числе тех, кто раскритиковал действия Апачева. Исполнитель в ответ заявил, что политолог наблюдал процесс рисования своими глазами, и приложил совместный с ним снимок, сделанный якобы в Судже.

Подоляка, впрочем, утверждает, что фотография была сделана в Курске. По его словам, в Суджу Апачев поехал уже без него.

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