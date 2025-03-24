Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Ефремова, простила его

Актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП со смертельным исходом, простили родственники погибшего курьера из Рязани Сергея Захарова. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли» — заявил Добровинский.

Его слова передает aif.ru.

Он высказался по поводу возможного досрочного освобождения из тюрьмы Ефремова, отметив, что на данный момент это последнее, о чем он думает. также он не может всю жизнь следить зща судьбой актера. Кроме того, возможное освобождение Михаила Ефремова из колонии не вызывает у адвоката никаких эмоций. Также Александр Добровинский сообщил, что поддерживает связь с родственниками Захарова.

Ранее другой адвокат, Андрей Алешкин, сообщил, что друзья Ефремова сдержанно относятся к возможности его условно-досрочного освобождения, все ожидают реального исхода событий. На данный момент в Алексеевском районном суде Белгородской области проходит слушание по делу о досрочном освобождении актера. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.