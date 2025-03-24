Орловский губернатор пояснил указ о выплатах беременным школьницам

Введение материальной помощи для беременных учащихся школ обусловлено распоряжением Министерства труда РФ «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета». Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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— Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят, — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, в настоящее время в Орловской области нет школьниц, попадающих под эту категорию. Он также подчеркнул, что беременные девушки нередко «принимают спорные решения». В связи с этим задачей региона является «оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери».

Ранее сообщалось, что ученица школ из региона могут получить до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности. Ранее эта мера распространялась только на студенток. Соответствующий указ подписал Клычков. Позже председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что поощрять несовершеннолетних девушек к рождению детей в школьном возрасте не стоит.