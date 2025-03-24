Первые гадюки начали пробуждаться от зимней спячки в Подмосковье

В Подмосковье начали пробуждаться первые гадюки, сообщили в министерстве экологии и природопользования региона. Весной, помимо появления подснежников и пения птиц, активируются и змеи, что требует особой осторожности при прогулках в лесу и на дачных участках. Гадюки, как и другие змеи, такие как медянка и уж, занесены в Красную книгу Московской области.

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Гадюка обыкновенная активна днем и встречается в ряде городских округов, включая Клин, Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский. Она часто появляется на камнях, бревнах и лесных тропинках. Министр экологии Виталий Мосин напомнил, что важно правильно распознать гадюку и не спутать ее с безвредным ужом, у которого есть желтые пятна на голове и круглые зрачки.

В Подмосковье гадюка — единственная ядовитая змея среди местных видов, и ее часто путают с ужом. Уж имеет характерные круглые зрачки и округлую голову, в то время как гадюка обладает треугольной головой и вертикальными зрачками. Специалисты рекомендуют поддерживать дачные участки в порядке, чтобы избежать встреч с этими змеями.

Для предотвращения появления змей на участках важно регулярно окашивать траву, убирать мусор, не оставлять спиленные деревья и не оставлять открытыми ямы, передает РИА Новости.

Северо-Западное управление Росприроднадзора сообщило, что из-за аномального тепла гадюки раньше времени проснулись после зимней спячки. Заведующая педиатрическим отделением клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Анна Никитенок рассказала, как защитить себя от яда пресмыкающихся.