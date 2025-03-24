В России запустят платформу со списком русофобов

Российские активисты, среди которых ветераны специальной военной операции и патриоты, решили создать сайт под названием «Русофобы». На платформе планируется публиковать списки организаций, общественных движений и лиц, которые, по их мнению, действуют в ущерб интересам России, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе организации.

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«На сайте «Русофобы» будут публиковаться сведения о тех, кто своими действиями пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в РФ, внести раскол в российское общество, нанести урон России на международной арене», — говорится в сообщении.

По словам авторов проекта, россияне должны «знать в лицо» всех недоброжелателей Родины, которые «под видом борьбы за демократические ценности продвигают антироссийскую повестку, отрабатывая гонорары западных фондов».

Согласно информации представителей платформы, в список «Русофобы» «попадут все, кто работает против России, никто не скроется».

Данные о людях планируют публиковать на платформе каждый понедельник. Сейчас на сайте указаны имена 124 лиц в разделе «Враги» и 67 — в разделе «Вражеские организации».

До этого министерство юстиции России обновило форму реестра иностранных агентов. По данным ведомства, благодаря новым инструментам для работы с данными использовать реестр стало проще и удобнее. В частности, улучшены поиск и навигация — теперь найти нужную информацию можно посредством расширенного поиска и фильтрации записей.