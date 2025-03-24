Хинштейн не принял извинения рэпера, нарисовавшего матерные граффити в Судже

Извинения рэпера Акима Апачева за создание нецензурных граффити в городе Суджа Курской области не исключают факт административного правонарушения. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вижу его (Апачева — прим. URA.RU) извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства области.

Он добавил, что необходимо начать административное производство против блогера в связи с нарушением им установленного запрета на въезд в приграничные районы, а также нанесением нецензурных надписей на фасады зданий в городе Суджа.

Ранее Апачев принес извинения жителям Курской области и города Суджи за нанесение оскорбительных граффити на стенах города. В своем заявлении он уточнил, что целью его действий была поддержка российских солдат, передает «Национальная служба новостей».