Вирусолог оценила перевод COVID-19 в разряд сезонных заболеваний

Доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Протасова убеждена, что коронавирус был создан искусственным путем. По ее словам, это практически доказано научными исследованиями. И, по мнению, создателей, настолько опасен, что может быть использован в качестве биологического оружия, хотя изначально он изготавливался для научных целей. В данном случае ни о какой сезонности не может быть и речи.

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Кроме того, согласно российским законам о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, субъекты РФ могут отменить ограничения только на основании предписаний главных государственных санитарных врачей.

— Сезонное заболевание — это болезнь, при которой уровень заболеваемости меняется в соответствии со временем года. Однако при ковиде такое не замечено — им болеют в любое время. Следует отметить, что ковид не надо путать с простудными коронавирусами: они вызывают сезонные заболевания — простуду, — пояснила вирусолог.

По словам Протасовой, коронавирус, вызывающий ковид (SARS-CoV-2), в настоящее время стал менее смертелен, но более заразен. По прогнозам специалистов, он будет давать новые волны, некоторые из которых могут привести к новой пандемии.

Врач уточнила, что сейчас в мире существует около 40 тысяч вариантов коронавируса SARS-CoV-2, и каждый бьется за свое «место под солнцем».

— А если среди этих вариантов выскочит MERS-CoV — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома с летальностью, достигающей 42 процентов, который очень похож на SARS-CoV-2, что будем делать? Среди кандидатов на очередную пандемию наиболее вероятными представляются птичий грипп, MERS и непредсказуемый ковид, — отметила вирусолог.

По ее словам, требуется постоянная бдительность со стороны вирусологов и эпидемиологов, сообщает RuNews24.ru.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 18 марта прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости, поскольку эпидемиологическая ситуация по вирусу стабилизировалась.

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, академик РАН Арег Тотолян заявил, что на данный момент нет подтверждений теории, что коронавирус появился искусственным путем.