В Сети обсуждают внешность уехавшей из России Чулпан Хаматовой

Пользователи соцсети «Одноклассники» считают, что актриса театра и кино Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, изменилась внешне и не в лучшую сторону. Некоторые под публикацией NEWS.ru выразили мнение, что, возможно, она скучает по Родине. Другие наоборот отмечают, что народная артистка России выглядит замечательно.

Видел ее в Риге, выглядит также прекрасно, — написал один из пользователей.

Известно, что сейчас Хаматова зарабатывает на жизнь гастролями в Европе и Америке. Она призналась, что хотела бы приехать в Россию. В январе она продлила вид на жительство в Латвии.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что певица Алла Пугачева может вернуться в Россию, если замок в Грязи начнут сносить. Второй причиной он назвал проблемы у Примадонны с деньгами. Продюсер считает, что после инцидента на Кипре, когда Пугачева устроила скандал с журналисткой НТВ, звезде не стоит приезжать в Москву.

До этого лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что не вернется в РФ. Музыкант сообщил, что, как и раньше, зарабатывает деньги на гастролях.