Телеведущую Елену Малышеву довели до слез в эфире Первого канала. Выпуск передачи «Жить здорово!», в котором гостья студии рассказала о своей сложной жизненной ситуации, доступен на сайте вещателя.

Своей историей героиня поделилась в рубрике «Труба правды», в рамках которой герой может попросить совета у зрителей, стоя в закрытой трубе. По словам женщины, у ее беременной дочери родится ребенок с синдромом Дауна. Героиня призналась, что уговаривала дочь прервать беременность, но та не согласилась.

К трубе вышла телеведущая Эвелина Бледанс — звезда воспитывает ребенка с синдромом Дауна — и смогла убедить женщину поддержать дочь и будущего внука. Тогда героиня вышла к зрителям и сообщила, что ждет появления внука на свет.

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Малышева призналась, что расплакалась, ее соведущий иммунолог Андрей Продеус также не смог сдержать слез.