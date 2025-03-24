Нарисовавший граффити в Судже блогер записал видео с извинениями

Блогер Аким Апачев принес извинения за свои граффити в Судже, заявив, что таким образом хотел поддержать российских военных. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте и ездят через город», - заявил он.

По словам блогера, неправдой являются и обвинения в назначении им «стрелок» женщинам. При этом Апачев подчеркнул, что «нехорошие люди» пытаются «обвинить его во всех смертных грехах».

Ранее Апачев приехал в освобожденную Суджу и расписал здания матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы. Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что блогер совершил, как минимум, три административных правонарушения, и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Также Хинштейн назвал провокационной и хамской реакцию блогера на замечания местных жителей, «которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены».