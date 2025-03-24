Среди россиян вырос интерес к эзотерике

Среди россиян с каждым годом растет интерес к эзотерическим практикам, сообщает РБК со ссылкой на компанию Platforma. Интересующаяся мистикой аудитория выросла на 30%. К эзотерике, астрологии и гаданиям положительно относится 49% россиян.

© News.ru

Исследование проводилось по данным за 2023 и 2024 годы. Аналитики учитывали информацию о поле, возрасте, территориальном расположении и личных интересах пользователя по его поисковым запросам.

В 2023 году в Яндексе было совершено более 21 тысячи запросов по обучению картам Таро, в 2024 году спрос сохранился. Агентство также отметило увеличение популярности приложений для гаданий в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Platforma, наибольший интерес к эзотерике отмечен в возрастной группе от 35 до 44 лет (33% от общей аудитории), среди россиян от 45 до 55 лет астрологией интересуются 26% пользователей. В возрастной группе от 25 до 34 лет предсказаниями интересуются 19% аудитории.