СМИ: Михаил Ефремов стал диктором утренней зарядки в ИК-4

Актер Михаил Ефремов стал «официальным голосом ЗОЖ» в ИК-4 Белгородской области — его голос записали для озвучки утренних зарядок для заключенных. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

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— Михаил Ефремов навсегда останется в ИК-4 Белгородской области в звуковом формате: знаменитого сидельца записали как диктора для утренней зарядки в колонии. Теперь устроивший пьяное смертельное ДТП Ефремов — официальный голос лагерного ЗОЖ. Артиста каждое утро слышит весь город, от чего местные порядком устали. Всего зарядка состоит из нескольких десятков упражнений. Все команды типа «вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и пластика» озвучил для мотающих срок в колонии Ефремов, — написал Telegram-канал.

Сделать запись голоса Ефремова якобы попросили в администрации колонии. Однако заключенные, по словам журналистов, делают зарядку под голос актера неохотно. Всего упражнения у одного отряда длятся порядка 12 минут, после чего зарядка проходит у другого. В совокупности утренняя физкультура в ИК-4 продолжается около получаса.

Ранее СМИ публиковали разговор Ефремова с другом, в котором актер рассказал о своих планах после освобождения. Так, артист пообещал организовать «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после своего выхода на свободу.

Позже адвокат актера Юрий Падалко утверждал, что запись разговора — «фейк», а заключенные «технически не могут звонить кому угодно».