Состояние секс-символа СССР Кондулайнен резко ухудшилось

Состояние перенесшей инсульт актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи связывают это с обострением сезонных заболеваний.

Сейчас 66-летняя Кондулайнен жалуется на сильные боли в суставах, сыпь на лице, слабость и тревожность. Врачи диагностировали у пожилой артистки крапивницу, прописали лечение и назначили специальную диету.

Напомним, что в 2020 году Кондулайнен перенесла инсульт. СМИ писали, что артистка почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост. Все эти годы она восстанавливалась, но в сентябре 2024 года ее снова госпитализировали — с парализацией правой части тела, головокружением и слабостью.

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В феврале Mash писал, что актриса жалуется на отказ правой части тела, потерю памяти, зрения и постоянный шум в ушах. Она почти не может говорить и передвигается, опираясь на скандинавские палки.