Раскрыты подробности об организаторе покушения на Бориса Ельцина

Организатор покушения на первого президента России Бориса Ельцина работал дворником в детском саду в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина устроился на эту работу в 2020 году и получал около шести тысяч рублей в месяц. В 2023 году он открыл счет в одном из банков для начисления пенсии. Сейчас в детсаду заявили, что такой человек у них не работает. Таким образом его следы потеряны. Однако известно, что его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место, где он проживает, неизвестно.

Организатора покушения на Ельцина задержали 27 января 1993 года на крыше здания администрации президента на Старой площади. При себе у мужчины был нож. Он хотел расправиться с политиком из-за «распада СССР», однако его обнаружила охрана. Тогда злоумышленник пытался выдать себя за местного дворника, но ему не поверили и задержали. На допросе задержанный признался в своих планах.

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Следователи возбудили в отношении него уголовное дело, однако экспертиза признала мужчину невменяемым. Его отправили на стационарное лечение. По данным канала, лечение завершилось через несколько лет, а далее мужчина должен был только наблюдаться у врача.

Ранее «Лента.ру» пыталась разобраться с самым загадочным в биографии Ельцина инциденте. Речь о покушении, которое произошло 28 сентября 1989 года.