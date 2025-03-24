В Бурятии сложилась непростая паводковая обстановка

В Бурятии оказались подтопленными участки земли в нескольких районах республики. В круглосуточном режиме идет борьба с последствиями паводка.

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Как сообщили в МЧС региона, в Тарбагатайском и Иволгинском районах подтоплены 27 приусадебных участков, с которых откачивается вода, задействованы мотопомпы, вакуумные машины, прорываются водоотводные каналы и возводятся насыпи. На реке Куналейка провели ледорезные работы.

В Иволгинском районе на базе школы подготовили пункт временного размещения - здесь смогут поселиться на случай ЧС 800 человек. Такой же ПВР открыли в Тарбагатайском районе. Там подтоплен 21 приусадебный участок.

- В ряде районов нашей республики сложилась сложная обстановка по паводкам, ежедневно на уровне муниципалитетов проводятся оперативные штабы, состоялся республиканский оперштаб, проверили силы и средства. Там, где не хватает, будем наращивать технику, предоставлять доступ на карьеры для отсыпки береговых линий", - написал в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Иволгинском районе отсыпано 150 тонн грунта. На придомовых территориях в селах, откуда воду уже откачали, началась септическая обработка. Всего по району в круглосуточном режиме работает 21 единица техники.

В Мухоршибирском районе подтоплен ряд дорог. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, река Сухара размыла дорогу в населенном пункте Куготы, лишив сообщения с частью населенного пункта. К Степному дорога местного значения оказалась заилена. В границах этих населенных пунктов планируется ввести режим чрезвычайной ситуации. В районе развернуто три пункта временного размещения: в селах Бом, Нарсатуй и Тугнуй. В четырех населенных пунктах произошли сходы воды большим потоком. Здесь непрерывно ведется откачка воды.