Минтруд назвал самых востребованных специалистов в 2029 году

Министерство труда и социальной защиты России представило прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть соответствующий документ.

Согласно прогнозу, к 2029 году сильнее остальных вырастут следующие отрасли: персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. При этом падение спроса ожидается в отрасли торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, финансов и страхования.

Ранее россиянам перечислили самые востребованные профессии. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что наиболее актуальной группой специалистов на российском рынке труда в ближайшие пять лет будут квалифицированные рабочие.