В Роскачестве рассказали, что грозит за самовольное подключение газа

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, что грозит за самовольное подключение газа.

«Самовольное (несанкционированное) подключение — это то, которое было осуществлено без заключения договора с газовой компанией или с нарушением установленных правил. Важно помнить, что это небезопасно и прямо запрещено законом. За такие действия положена ответственность, в том числе уголовная. Самовольное подключение к газопроводам либо самовольное (безучётное) использование газа влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, а на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ)», — объяснили в организации.

По словам экспертов, возможно также наступление уголовной ответственности в виде лишения свободы.

«Такое наказание могут назначить, в частности, если нарушение совершено повторно, повлекло за собой гибель человека или иные тяжкие последствия. В этом случае лишение свободы возможно такое: повторное нарушение — срок до двух лет, гибель человека или иные тяжкие последствия — срок до восьми лет. Так что наказания могут быть достаточно суровыми, всё зависит от того, каким именно образом будут расценены последствия от самовольного подключения», — подчеркнули специалисты.

Также, по их словам, не стоит забывать, что, помимо административной и уголовной ответственности, нарушитель получит перерасчёт платы за газ.

Этот долг придётся погасить, предупредили аналитики.

«Если, например, владелец частного дома самовольно подключился к газовой сети и это станет известно, ему будет доначислена оплата за тот период, когда он пользовался ресурсом бесплатно. Для начала подачу газа приостановят и составят акт о нарушении. А потом газовая компания выставит счёт. Размер доначисления рассчитывается достаточно жёстко для нарушителя: исходят из того, что газовое оборудование, которое было установлено нелегально, использовалось круглосуточно», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что если дата самовольного подключения известна, то используют для расчётов её, а если нет, то ориентируются на дату предыдущей проверки, но не более чем за три месяца до проверки, выявившей нарушение.

«Подводя итог, можно сказать, что самовольное подключение газа — это не только опасно и крайне невыгодно, если такое нарушение обнаружат. Поэтому лучше воспользоваться имеющимися возможностями и оформить всё по закону», — заключили эксперты.

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